Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi

Adana'da sokak düğününde gelin ve damadın yakınları, kendi yörelerine ait müziğin çalınmasını isteyince, iki grup arasında "En çok siz dans ettiniz" tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı.

DÜĞÜNDE "EN ÇOK SİZ DANS ETTİNİZ" KAVGASI ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğününde iddiaya göre gelin ve damat yakınları, kendi yörelerine ait müzikleri çaldırarak oluşturulan pistte dans ettiler. Sık sık müziğin değiştirilmesi taraflar arasında gerilime neden oldu. Bir süre sonra ise gelin ve damat yakınları arasında 'En çok siz dans ettiniz" tartışması çıktı.

İKİ GRUP SANDALYELERLE BİRBİRİNE SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı. Kavgada, damat ve gelin, yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA