Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil düğünde halay çekenlere çarptı: 4 yaralı

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta düğün halayı çekenlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak üzerinde düğün halayı çeken kalabalığın arasına, dün saat 23.00 sıralarında 81 DT 359 plakalı otomobil daldı. Halaydaki Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı (16) yaralandı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobildeki A.Y. ve O.K. gözaltına alındı. Aracı hangisinin kullandığı ise henüz tespit edilemedi.

Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA