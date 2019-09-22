Haberler » Güncel » Haber

Düğünde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Ankara'da, kına gecesinde kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 2 çocuktan A.U.K. ve babası İ.K. hakkında işlem başlatıldı.

22.09.2019 18:50Düğünde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Ankara'da, kına gecesinde kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 2 çocuktan A.U.K. ve babası İ.K. hakkında işlem başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Güzelhisar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen kına gecesine katılan 2 çocuk, ellerindeki kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada çocukların arkasındaki pankartta yer alan 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kına gecesinde havaya ateş açan çocuklardan A.U.K. ve babası İ.K.'yı olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte polis merkezine götürüp haklarında işlem başlattı.

ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime, fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle HSYK inceleme başlattı
20:36 İzmir'de 324 düzensiz göçmen yakalandı
20:36 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "iklim değişikliği" mesajı
20:36 Mülki İdare Amirleri ile Asayiş Güvenlik toplantıları Kuşadası'nda yapıldı
20:35 Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kamerada
20:35 Della Miles, Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti
20:34 TEKNOFEST İstanbul, sona erdi