Düğünde havaya ateş açan magandalar yakalandı!

Sungurlu
ilçe merkezinde ki düğünlerde silahla ateş eden 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. 1 gecede 4 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, düğünlerde silah atılmasına yönelik tedbirler kapsamında, bir gecede şüpheliler üzerinden atışa hazır vaziyette 4 adet av tüfeği ile 2 adet kurusıkı tabanca ile birlikte 2 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Geceyi nezarette geçiren şahıslar, hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak, 6136 SKM suçlarından işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Sungurlu
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