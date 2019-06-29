29.06.2019 23:16
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Düğünde kavga: 11 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada biri polis 11 kişi yaralandı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada biri polis 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 841 Sokak'ta bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kavgayı ayırmak üzere mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.
Tarafların taş ve sopa kullandığı kavgada, yüzüne darbe alan bir polis ile 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Gebze ve Darıca 'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.Düğünde kavga: 11 yaralı
Kaynak: AA
Kocaeli , Gebze , Polis , kavga , Güncel

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