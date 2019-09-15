Haberler » Güncel » Haber

Düğünde kavga: 3 yaralı

GAZİANTEP'te düzenlenen düğünde, halay çekildiği sırada davetliler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

15.09.2019 16:40Düğünde kavga: 3 yaralı
GAZİANTEP'te düzenlenen düğünde, halay çekildiği sırada davetliler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gelin ve damat, düğünü terk ederken, kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Göztepe Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Korkmaz ve Kaplan ailelerinin düğününde, iddiaya göre, davetlilerden bazıları, halaydayken zafer işareti yapınca düğün sahipleri tepki gösterdi. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada gelin ve damat, düğünü terk etti. Kavgada ise 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine, düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün yarıda kalırken, polis, kavgaya karışanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı



Göztepe Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:28 Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16
02:30 Trump, Modi ile görüşecek