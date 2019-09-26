Haberler » 3. Sayfa » Haber

Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü

Düğünde maganda dehşeti.

26.09.2019 23:19
Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü
Magandanın silahından çıkan kurşun davulcuyu öldürdü, halay çeken genci ise yaraladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Küçük Mutlu kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği düğün davulcusu Yılmaz Sağın ve halayda oynayan Hüseyin D. yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düğünde maganda dehşeti...Maganda kurşunu davulcuyu öldürdü

Viranşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:11 Depremde avizeler böyle sallandı...İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi
01:09 İstanbul'daki deprem Sakarya'da hissedildi...Vatandaşlar deprem sonrası sokaklara çıktı
01:02 Geceyi aydınlatan alevler korkuttu
00:59 Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
00:52 Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
00:49 Tüfek kazaen ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk öldü
00:49 Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı