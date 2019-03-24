Düğünde "Maganda" Kurşunu İsabet Eden Çocuk Yaralandı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde düğünde "maganda" kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Taşburun
Mahallesi'nde yapılan düğünde silahla havaya ateş açıldı.
Silahtan çıkan kurşun 8 yaşındaki T.U.G'ye isabet etti.
Yaralanarak yere düşen T.U.G, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi
'nde yapılan ilki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
Karnından yaralanan T.U.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Kaynak: AA