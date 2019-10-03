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Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü

Karabük'ün Eflani ilçesinde, bir kişinin düğünde maganda kurşunu isabet ederek yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklanan zanlı, tahliye edildi.

03.10.2019 20:24Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü
Karabük'ün Eflani ilçesinde, bir kişinin düğünde maganda kurşunu isabet ederek yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklanan zanlı, tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos'ta merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'ndeki düğüne katılan Yunus Yıldız'ın (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan C.K. (36) tahliye edildi.
Olay
Eflani ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, yakınları tarafından götürüldüğü Eflani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak gözaltına alınan Göller köyünün muhtarı C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan bulmuştu.

Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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