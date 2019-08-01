Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düğünde pompalı tüfekle ateş eden şahıs emniyet müdürüne yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, düğüne katılan emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı.

01.08.2019 19:30 Düğünde pompalı tüfekle ateş eden şahıs emniyet müdürüne yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, düğüne katılan emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı.

Ethem Kelekci Mahallesi'nde meydana gelen olayda O.Ş. isimli şahıs bir düğünde aracının bagajından çıkarttığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Şahıs, düğüne katılan ve düğün sahibine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ilçe emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı. O. Ş isimli şahıs, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:19   Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı
23:08   Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
22:39   Yunus Emre'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
22:37   Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
22:37   Düşük kurlu dolar vaadiyle dolandırıcılık şebekesi çökertildi
22:11   Sokak ortasında infaz edilen kadının katil zanlısı adliyeye sevk edildi
21:48   Tarsus'ta gölete giren genç boğuldu