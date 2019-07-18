18.07.2019 14:28
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Düğünde rastgele ateşlenen silahtan çıkan mermi gelini yaraladı

Konya'da kimliği belirlenemeyen bir magandanın rastgele ateş ettiği silahından çıkan mermilerden biri geline isabet etti. Koltuk altından yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde düğünde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan mermi, gelin Burşah Tosun'a isabet etti. Yaralanan Tosun hastanede tedaviye alınırken, jandarma, tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hayatlarını birleştiren Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un (22) düğününde, bir kişi tabancayla havaya rastgele ateş etmek istedi. Bu sırada tabancadan çıkan mermilerden biri, gelin Burşah Tosun'un koltuk altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Burşah Tosun, çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tabancayla ateş eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Düğünde rastgele ateşlenen silahtan çıkan mermi gelini yaraladı
Kaynak: AA
Yunak, Konya, 3. Sayfa, Güncel

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