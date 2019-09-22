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Düğünde sandalye toplama kavgası cinayetle bitti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

22.09.2019 13:06Düğünde sandalye toplama kavgası cinayetle bitti
Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Haydar Mahallesi'nde dün gece yapılan düğünün ardından Mehmet Erkan Akbaş'ın (23), gençlerden sandalyeleri toplamasını istemesiyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak yaralanan Akbaş, kaldırıldığı Manyas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya karıştıkları iddia edilen M.T.M. (19), M.Y.M. (17), T.K. (19), E.P. (20) ve O.K. (20), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Söz konusu bıçak ise çevredeki su birikintisinde bulundu.
Ölen gencin cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mehmet Erkan, Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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