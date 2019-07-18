Düğünde silah attılar, jandarma kamera görüntülerinden yakaladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düğünde havaya silah sıkarak yaralanmaya sebep olan magandaları jandarma düğün kamerasından tespit ederek yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hotaşlar Mahallesi'nde bir düğünde meydana gelen kasten yaralama olayının ardından düğün kamerası görüntüleri incelendi. İ.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 2 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, T.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, C.G.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 3 adet G-3 fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca fişeği, E.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan İ.U., T.U., C.G.G. ve E.Ç. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA