Düğünde silahla havaya atan kişiye para cezası

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 707 lira idari para cezası uygulandı.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çoğulhan
Mahallesi'ndeki bir düğünde rast gele havaya ateş eden bir şahsı gözaltına aldı.
Olayda kullanılan silah ve 4 kutu fişeğe el koyan ekipler, şahsa, "Açık alanda silah kullanmaktan" 707 lira idari para cezası uyguladı.
Yaz aylarıyla birlikte düğünlerin de sıklaştığını belirten Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.
Kaynak: AA
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