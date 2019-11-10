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Düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Pendik'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı.

10.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:12Düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı. Silahlı saldırıda bir baba ve 2 oğlu yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'teki Yeni Asır Caddesi'nde yapılan bir düğüne katılan grubun, 'dan gelen ve daha önceden husumetli oldukları başka bir grupla karşılaşması nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Çayırova'dan gelen gruba, diğer grup tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan, yaralıların bir baba ve 2 oğlu oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

Çayırova, Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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