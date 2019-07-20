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Sokak düğününde kavga çıktı! Bir çocuk öldü

Adana'da sokakta yapılan düğünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Mermilerin isabet ettiği 11 yaşındaki Eren Çinçik yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki Mustafa Soyarslan ise yaralandı.

20.07.2019 08:05

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden Eren Çinçik (11), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor.

Dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rast gele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan (15) omzundan yaralandı. Silahı kullanan şüpheli ise kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çinçik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Sokak düğününde kavga çıktı! Bir çocuk öldü
Kaynak: DHA
Tufanbeyli, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
BİR ZAMANLAR KOZAN: Tufanbeyli Alevilerin yogun oldugu ilçedir küp gibi içerler sarhos olup kavga etmişlerdir olan zavalli çocuga oldu icki butun kotuluklerin anasi pisliktir uzak durun
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