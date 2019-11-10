Haberler » 3. Sayfa » Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Haber

Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Pendik'te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:27Düğündeki saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
'te bir düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Pendik'te bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda baba ve 2 oğlu yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K'nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. ekiplerinin silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:01 Oğlunun nikah törenine giden anne kazada hayatını kaybetti
16:45 Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
16:43 Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü
16:35 Saman yüklü tır alev alev yandı
16:35 MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:05:13