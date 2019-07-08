08.07.2019 18:14
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Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

Düğündeki yemek 25 kişiyi zehirledi iddiası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunda meydana gelen olayda düğün yemeğinden etkilendikleri öğrenilen 25 kişi, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olay, dün Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki düğün salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde düğüne katılan davetlilere, köfte, pilav ve içecek ikram edildi. Gece saatlerinde evlerine giden davetlilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sayı gittikçe artınca ekipler harekete geçti. En son düğünde yemek yediklerini söyleyen hastaların ifadeleriyle harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İnegöl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen yemeklerden numune alıp laboratuvara gönderdi. Tedavisi yapılan vatandaşlar taburcu edildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel

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