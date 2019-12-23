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Düğünden 1 gün önce nişanlısını öldüren sanığa müebbet istemi

Bursa'da düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yunus Emre Akar (27) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

23.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:39 Düğünden 1 gün önce nişanlısını öldüren sanığa müebbet istemi
'da düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yunus Emre Akar (27) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı, Yunus Emre Akar hakkında 'müebbet' hapis cezası istemiyle dava açtı.

Olay, 2019 Temmuz ayında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Bir gün sonra düğün yapacak olan Songül Yalçın, nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Üç yıllık nişanlı çift, evde bir süre konuştuktan sonra aralarında takı meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Yunus Emre Akar nişanlısını banyoda öldüresiye dövdü. Yere yığılan Songül Yalçın'ın bayıldığını düşünen Yunus Emre Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

Faturayı ödeyip, dönen Yunus Emre Akar, nişanlısını bıraktığı gibi bulunca, sağlık ekiplerine verip, kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Yalçın'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip çıktığı tespit edildi. Yunus Emre Akar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede sanık Yunus Emre Akar'ın, "Songül benim evime geldi. Bir süre oturup, düğünle ilgili konuştuk. Takı meselesi yüzünden ailelerin az yaptığı konusunda tartıştık. Daha sonra banyoya girdi. Ben fatura yatırıp geldiğimde Songül'ün yerde ayaklarını karın bölgesine çekerek oturduğunu gördüm. Daha sonra nabzına bakıp, kalp masajı yaptıktan sonra ambulans çağırdım. Boynunda kırığın ve vücudundaki morlukların nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Ben Songül'e bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yer aldı.

Savcının hazırladığı iddianame Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra sanık Yunus Emre Akar'ın 'müebbet' hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak. - BURSA

Başsavcı, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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