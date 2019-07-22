Haberler» Güncel» Haber

Düğünden dönmüşlerdi ki gördükleri manzara onları yıktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı.

22.07.2019 09:00
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi. Yangın, 22.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı, İhsaniye Mahallesi Demet Sokakta Muhammet Tan'a ait 3 katlı evin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kozlu ve Zonguldak Belediyesine ait ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Komşuları olayı ev sahibine haber verdi. Düğünden gelen ev sahipleri gördükleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kısa süre önce aynı evde bir yangın vakasının yaşandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışma sonrası belirlenecek.
(Barış Doğan - Emre Can Bayram/İHA) Düğünden dönmüşlerdi ki gördükleri manzara onları yıktı
Kaynak: İHA
Zonguldak, İhsaniye, Kozlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:51   TYB Erzurum Şubesi'nden muhteşem final
09:51   FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi
09:51   RİZE-ARTVİN HAVALİMANININ YÜZDE 35'İ TAMAMLANDI
09:51   Akut inmeye müdahale edecek hekimleri Bakanlık belirleyecek
09:49   Beypazarı'da trafik kazası: 2 yaralı
09:49   RİZE-ARTVİN HAVALİMANININ YÜZDE 35'İ TAMAMLANDI
09:48   Hacı adayları dualarla uğurlandı