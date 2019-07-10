10.07.2019 09:59
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Düğüne bir gün kala takı yüzünden nişanlısını yoğun bakımlık etti!

Bursa'da düğüne bir gün kala beraber gelinlik almaya gideceği nişanlısının evine giden genç kız, nişanlısıyla takı ve yaşayacağı şehir yüzünden tartışmaya başlayınca nişanlısı tarafından darp edildi. Genç kız yoğun bakıma kaldırılırken, nişanlısı tutuklandı.

Bursa'da düğüne bir gün kala nişanlısını hastanelik eden damat tutuklandı.Yoğun bakıma alınan genç kız ve nişanlısının takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartıştıkları belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gün sonra düğünleri olacak S.Y., gelinliğini birlikte almaya gideceği nişanlısı Y.E.A.'nın evine gitti. Nişanlı çift burada düğünde takılacak takılar ve başka bir şehirde yaşama konuları yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında damat adayı Y.E.A. sinirlerine hakim olamayarak nişanlısı S.Y.'yi banyoda darp etmeye başladı. S.Y. aldığı darbelerle baygınlık geçirirken Y.E.A. nişanlısını o halde bırakarak dışarı çıkıp faturalarını ödedi. Yaklaşık 15 dakika sonra eve dönen Y.E.A. nişanlısının hala baygın yattığını görünce 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.

DÖVDÜ, EVDE BIRAKIP GİTTİ

Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri genç kızı evde bilinci kapalı vaziyette bulunca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatarak genç kızın nişanlısını gözaltına aldı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve Y.E.A.'dan başka kimsenin girmediğini tespit edince adamın sorgusuna başladı. İlk başta iddiaları kabul etmeyen Y.E.A. daha sonra suçunu kabul ederek genç kızı darp ettiğini, siniri geçsin ve genç kız kendine gelsin diye evden çıktığını daha sonra eve geldiğinde S.Y.'nin halen yerde yattığını görünce korkarak sağlık ekiplerini aradığını ifade etti.

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken genç kızın ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düğüne bir gün kala takı yüzünden nişanlısını yoğun bakımlık etti!
Kaynak: İHA
Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR (5)
SİVRİ: Arkadaş gerçekten anlamıyorum evli mutluyum iki bilezik daha olsun diye bizde tartıştık ama şimdi ikimizde ne kadar saçma bir şey olduğunu anladık. İnsanlar basit şeyler için birbirini üzmemeli. Şiddete kesinlikle hayır!
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TUBA: Bunların hepsi yasanılacakmıs belki o evde onunla yan yana kaldıgında belki daha kötü seyler dogurabilirdi rabbim sana şifa onu islah etsin bacım. .
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D: Dövmese iyiymiş ama bazıları da insanı çileden çıkarıyor ben ne dersem o olacak benim dediğim olacak iki faraf da alttan almayı bilmiyor şimdi iyimi oldu biri yoğun bakımda biri içeri girdi olan ailelere oldu Allah yardımcıları olsun
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VATANSEVER: Türkiye Cumhuriyetinin durumu artık çok vahim. Yolsuzluk, din sömürüsü!; kadına/çocuğa şiddet, adam kayırma, radikal ideolojiler, kibir, iki yüzlülük, yalan/dolandırıcılık. Çok üzülüyorum.
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W: Evlenmeden böyle yapan evlenince neler yapar. . .
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