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Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü

DÜZCE'de, düğüne giden Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

04.10.2019 23:06Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü
DÜZCE'de, düğüne giden Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul yönüne giden Samet Yıldırım yönetimindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil, yolun karşısındaki düğün salonuna gitmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Özge Kartal olay yerinde, anne Fatma Kartal ise sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kazanın ardından şoka giren sürücü Samet Yıldırım ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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Kaynak: DHA

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