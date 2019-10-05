Haberler » Güncel » Haber

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düzce'de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

05.10.2019 00:05Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü
Düzce'de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Kaza saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Y.'nin kullandığı 81 AAU 462 plakalı otomobil, Çerkeztaşköprü Sapağı mevkiinde yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücutları parçalanan Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, anne Fatma Kartal ise ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Samet Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)

Kartal, Düzce, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:11 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
03:06 Balıkesir edremit'te şiddetli yağış yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:56 Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:52 Tekirdağ'daki sağanak
02:51 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor -2
02:51 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
02:50 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1