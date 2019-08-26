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"Düğüne gidiyorum" diyerek evden çıkan genç ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç yol kenarında ölü olarak bulundu.

26.08.2019 19:45

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç yol kenarında ölü olarak bulundu.


Sandıklı ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin'i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi. Ekipler arama çalışmalarına devam ederken 15 yaşındaki gencin cansız bedenini yol kenarında buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR


Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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