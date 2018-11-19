Düğünevimiz Cenazeevi Olmasın" Diyerek Kampanya Başlattılar

Gaziantep
Çepnileri Derneği öncülüğünde köy muhtarlarının da desteği ile "Düğünevimiz cenazeevi olmasın" sloganıyla "Silaha Hayır" kampanyası başlatıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yörede maganda kurşunuyla can kayıplarının önüne geçmek üzere harekete geçildi.
Özellikle mahalleye dönüşen köylerdeki düğünlerde havaya ateş edilmesinin önüne geçmek isteyen dernek yönetimi ve 16 köy muhtarı, "Düğünevimiz cenazeevi olmasın" sloganıyla "Silaha Hayır" kampanyası başlattı. Yavuzeli
Kaymakamı Eyup Gürdal ve askeri erkanın katılımıyla düzenlenen toplantıda, halka düğünlerde silah sıkılmaması için çağrıda bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Hüseyin Gürbüz, düğünlerde havaya ateş edilmesi sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının önüne geçmek istediklerini belirtti.
"Silah sıkılan düğünleri terk edeceğiz"
Geçen haftalarda bir mahallede maganda kurşunuyla yaralanan hemşehrilerini kaybettiklerini aktaran Gürbüz, "Sürekli düğünlerde maganda kurşunu haberleri duymak içimizi acıtıyor. İnsanların en mutlu günlerinde, düğünevleri cenaze evlerine dönüşüyordu. Özellikle de mahalleye dönüşen köylerde inanılmaz şekilde silah sıkılıyor. Biz de kampanyaya bu yüzden köylerimizden başladık. Muhtarlarımız da büyük destek verdi." ifadelerini kullandı.
Gürbüz, bazı düğünlerde silah sıkmanın yarış haline getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Silah sıkılan düğüne gitmeye korkuyoruz. Silah sıkılan düğünde insanların kaynaşması, neşesi, enerjisi ve birlikteliği azaltmakta, düğünün sihri bozulmaktadır. Artık düğünlerimizde ölüm ve yaralanmalar istemiyoruz. Artık düğünevimizin cenazeevi olmasını istemiyoruz. Dernek olarak, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle halkımızdan beklentimiz, 'düğünde silaha hayır' demeleridir. Zaten silah sıkılan düğünleri de terk edeceğiz."
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:50