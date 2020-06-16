Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı

Koronavirüs nedeniyle düğün merasimleri ertelenince el emeği göz nuru Adana burma bilezikleri kuyumcuların vitrinlerinde kaldı.

16.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:05

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 420 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ülkemizde de 11 Mart tarihinde ilk vakanın görülmesinin ardından devlet çok sıkı önlemler aldı. Düğün merasimlerinin ertelenmesi ve altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Adana'da, 2 bin 400 yıldır modası geçmeyen ve M.Ö. 4'üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik Dönem'de ticaret yapılırken değiş- tokuş yöntemiyle değerlendirilen 'Adana burması' bilezikler kuyumcuların vitrinlerinde kaldı.

Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı

ALIMLAR KISITLANDI

10 gramdan 80 grama kadar istenilen ağırlıkta yapılabilen burma bilezikler, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihleri arasında. Ancak hem düğünlerin iptali hem de altının gramının 378 liraya kadar çıkması vatandaşın burma bilezik alımını kısıtladı.

Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı

"BURMA BİLEZİK TÜM TÜRKİYE'DE TANINIYOR"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Burma bileziğinin özelliği sadece Adana'da üretiliyor olması. Tüm Türkiye'de zaten bu bilezik tanınmakta. Burma bileziğin çok az işçiliği var ve geri satıldığında fire oranının düşük olması yatırımcının fiyatlar değişmediği dönemlerde de daha az kayba uğramasına yol açmakta. Hepsinin yanında bizim gelinlerimizin öncelikli tercihi burma bileziktir. Adana burma bileziklerini genellikle iki gerekçeyle satmaktayız. Birincisi düğünlerde. Geline damat tarafından takılan takılar arasında burma vardır. İkincisiyse yatırım anlamında yatırımcıların öncelikli tercihi burmadır" diye konuştu.

Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı

"DÜĞÜNLERLE BİRLİKTE BİLEKLERE TAKILACAK"

Burmaya her zaman talep olduğunu ancak salgın döneminde satışların düştüğünü kaydeden Başman, "Bu pandemi bütün sektörlerde ciddi anlamda şaşkınlık oluşturdu. Şu anda müşterilerimiz de sıkıntı içerisinde. Düğünler de iptal oldu. Önümüzdeki ay düğünlerle birlikte burmalarımız inşallah raflarda tozlanmaktan kurtulup yeniden ait oldukları bileklere takılacaktır" ifadelerini kullandı.

Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Haber

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