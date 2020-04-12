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Düğünleri korona virüs nedeni ile iptal olan çifte arkadaşlarından sanal düğün

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile düğünleri iptal edilen çifte arkadaşları video konferansla sanal düğün yaptı.

12.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:49
Düğünleri korona virüs nedeni ile iptal olan çifte arkadaşlarından sanal düğün
Kocaeli 'de korona virüs nedeni ile düğünleri iptal edilen çifte arkadaşları video konferansla sanal düğün yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kıyılan nikahla dünya evine giren Kerime ve Serkan Çetin çiftinin 11 Nisan tarihinde gerçekleştirecekleri düğünü korona virüs nedeniyle iptal edildi. Davetiyelerin dağıtılmasına kadar tüm hazırlıkları tamamlayan çiftin düğünü iptal olunca arkadaşları çifte jest yaparak sanal düğün yaptı. İptal olan düğün tarihinde çifti video konferansla arayan arkadaşları, tek tek çiftin hüznünü paylaşarak dileklerini paylaştı.

Onlarca kişinin katıldığı sanal konferans saatlerce sürdü. Kendilerine yapılan jestten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Çetin çifti, arkadaşlarının yaptığı hoş sürprizin kendilerine moral verdiğini, video konferans düğünü hayatları boyunca unutmayacaklarını söylediler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel
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