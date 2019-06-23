23.06.2019 18:33
Haberler » “genel“ » Haber

Düğünlerini bırakıp oy kullandılar

Düğünlerini bırakıp oy kullandılarİSTANBUL - Sultanbeyli'de dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, düğünlerini bırakıp oy kullandı.

Düğünlerini bırakıp oy kullandılar
İSTANBUL - Sultanbeyli 'de dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, düğünlerini bırakıp oy kullandı.
Reyhan - Adem Karabulut çifti, düğünlerini yarıda bırakıp Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullandı.
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan damat Adem Karabulut, "Bir oy için geldik, düğünümüzü terk ettik. İnşallah vatana millete hayırlı olsun. Binali başkanımız inşallah kazanacak" dedi.
Gelin Reyhan Karabulut ise, "Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Düğünümüzü bıraktık geldik. İnşallah değecektir buna" ifadelerini kullandı.
Başkan Keskin 'den destek
Çifti desteklemek için Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş da okula geldi.
Başkan Keskin, "Mutlu anlarında vazifelerini yapmak için, anladığım kadarıyla Binali başkanımıza destek vermek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Binali başkanımıza inşallah uğur getirirler diye temenni ediyorum" sözlerini kaydetti.Düğünlerini bırakıp oy kullandılar
Kaynak: İHA
İstanbul , Keskin , Adem Karabulut , Sultanbeyli , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:21 Oy çuvalları İlçe Seçim Kurulları'na getirilmeye başlandı
18:38 Menderes Türel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
18:36 Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı
18:35 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı...
18:33 Düğünlerini bırakıp oy kullandılar
18:18 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
18:10 Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi