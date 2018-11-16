Düğününde Kilolarca Altın Takılan Alişan: Biri 1 TL Hediye Etmiş, Bulmak İçin Defalarca Düğün CD'sini İzledim

Ünlü türkücü Alişan, Kanal D ekranlarında yayından Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında oyuncu Buse Varol'la dünya evine giren ve düğününde kilolarca altın takılan Alişan, bir kişinin takı kutusuna altın kesesinde 1 TL koyduğunu söyledi.

"ALTIN KESESİNE 1 TL KOYMUŞLAR"

Alişan ve Buse Varol çiftinin günlerce konuşulan düğünlerinde kilolarca altın takıldı. Altınları bankaya attıklarını söyleyen Alişan, başlarına gelen ilginç bir olayı anlattı. Alişan, başlarına gelen olayı şu sözlerle anlattı: "900 kişi geldiği için güzel bir takı oldu. Ama zaten doğu düğünlerinde böyle olur. Düğünden 2 gün sonra annemle takılara baktık. Bir tanesi o kadar güzel bir süs yapmış ki kuyumcudan altın kesesi falan almış. İçinden 1 lira çıktı. Takılar keseye atıldığı için anlaşılmadı."

"PARAYI KİMİN VERDİĞİNİ GÖRMEK İÇİN DÜĞÜN CD'SİNİ ÇOK İZLEDİM"

Özenle süslene 1 TL'yi kimin taktığını öğrenmek istediğini söyleyen Alişan,"Kimin attığı öğrenmek için düğün CD'sini çok izledim." dedi.

"ARKADAŞIM, BUSE'YE ARABA DEĞERİNDE HEDİYE ALDI"

Bir arkadaşlarından kendilerine araba hediye edeceklerini ancak kabul etmediklerini söyleyen türkücü, "Benim ailem Buse'ye, Buse'nin ailesi bana çok güzel şeyler taktılar. Bir arkadaşım Buse'ye araba hediye edecekti. İstemedik, onun yerine araba değerinde bir hediye geldi." dedi.