03.07.2019 20:25
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Düğününden 1 gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı

Düğününden 1 gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandıİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, düğünden bir gün önce ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayın birader, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Düğününden 1 gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, düğünden bir gün önce ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayın birader, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Konak ilçesine bağlı 1153 sokakta, ablasının nişanlısı 24 yaşındaki Tugay Keser'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.G'nin (24), İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 Temmuz'da yaşanan olayda N.G, düğünden 1 gün önce ablasının nişanlısı Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Düğününden 1 gün önce öldürülmüştü, katil zanlısı kayın birader tutuklandı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:20   Evlerinde soyularak darp edilen Sarar çiftinin arşiv görüntüleri
21:13   Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
21:07   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
20:59   1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı
20:56   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
20:55   Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
20:53   Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi