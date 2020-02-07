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Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

07.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:21Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., tedaviye alındı.

Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Ülkü Y., tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ülkü Y.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

DÜĞÜNÜ VARDI

Ülkü Y.'nin nişanlı olduğu ve yarın, Ayvacık ilçesinde bir düğün salonunda düğününün yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı.



Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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