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Düğününe bir hafta kalan Selin Ciğerci gelin hamamında oryantal oynatıp para taktı

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmeye hazırlanan Selin Ciğerci kına öncesi gelin hamamında oryantal oynattı. Oryantalle karşılıklı göbek atan Ciğerci, para takmayı da ihmal etmedi.

21.10.2019 09:56Düğününe bir hafta kalan Selin Ciğerci gelin hamamında oryantal oynatıp para taktı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra 28 Ekim'de dünyaevine giriyor. Aylar önce düğün mekanını duyuran Selin Ciğerci, sık sık sosyal medyadan hazırlık sürecine ilişkin detayları paylaşıyor. Ciğerci son olarak gelin hamamında oryantal oynattığı anları yayınladı.

ORYANTAL OYNATIP PARA TAKTI

Düğününe bir hafta kalan Ciğerci kına gecesi öncesi gelin hamamı yaptı. Ünlü fenomen kına öncesi yapılan gelin hamamında oryantal oynattı. Oryantalle karşılıklı kurtlarını döken Ciğerci, oryantale para taktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜYÜK GÜN 28 EKİM

28 Ekim'de nikah masasına oturacak olan Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, sürprizlerle dolu bir düğün yapacaklarını açıklamıştı. Çiftin şahitliğini Demet Akalın yapacak. Selin Ciğerci, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra'dan Ocak ayında sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" yanıtını vermişti.

"ALDATMAZSAN EKİM AYINDA EVLENECEĞİZ" DEMİŞTİ

İlişkisinin 2'inci yılında evlilik teklifi alan Ciğerci nişanlısı Çıra'ya, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Beni aldatmazsan Ekim ayında burada evleneceğiz" diyerek düğünün Beşiktaş Swiss otelde olacağını söylemişti.


Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin

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