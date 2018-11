Dükkan Açmadan Girişimci Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:18



14 Kasım 2018 Çarşamba 10:18

Ticarete yön vermeye başlayan dijitalleşmeyle birlikte sabit maaşlı, sabah-akşam çalışmak yerine daha esnek çalışma koşullarıyla girişimci olmak tercih ediliyor. Bu kapsamda tecrübelerini paylaşan Ömer Gökhan Sefi, sabit maaşlı çalışırken, büyük bir borcun altına girerek ticarete atıldığını, yaşadığı tüm sıkıntılardan sonra ise doğrudan satış sektöründe sermayesiz girişimci olarak faaliyette bulunduğunu söyleyerek, "Dükkan açmadan girişimci oldum" dedi.İçinde her zaman girişimcilik olduğunu belirten Ömer Gökhan Sefi, pek çok kişi gibi ticaret için ağır bir borç yükünün altına girerek hayatını zor bir dönemece soktuğunu ifade ederek, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:"Bankalardan kredi çektim. İçimde hep girişimcilik vardı. Hayvancılık sektörüne girdim ve dolandırıldım. Her ay maaşımın 2,5 katı kadar kredi taksidi ödemek zorundaydım. Ödeyemediğim için ikinci iş olarak bir mekanın kasasına baktım. Fakat yine de borç batağından kurtulamadım. Bankalar ve avukatlar beni her gün arıyordu. Bu süreçte evime ve maaşıma haciz geldi. Evlenmek istiyordum ama bu kadar büyük bir borç batağının içinde sevdiğim kızın ailesinin karşısına çıkıp, kızınızla evlenmek istiyorum diyemiyordum."Sefi, bankalarla boğuşurken iş yerinden bir arkadaşının doğrudan satış sektöründe girişimci olması için teklifte bulunduğunu ama daha önce dolandırılarak kaybettiği maddi varlığından dolayı ön yargılı davrandığını belirterek, "Çok güvendiğim bir arkadaşımdı. Ama yine de girişimci olmak beni ürküttü. Fakat esnek çalışma koşulları, dükkan açmadan, yatırım yapmadan, ürün üretmek ve marka oluşturmak gibi prosedürlerle uğraşmadan bir işi yapmak beni cezbetti ve QNET Ailesi'ne katıldım" dedi."Amaç sadece para kazanmak değil""QNET, ticaret yapmamızı kolaylaştırıyor. Size ürünü, markayı, lojistiği ve diğer tüm bileşenleri sağlıyor; bize ise sadece işimizi yapmak kalıyor" diyen bağımsız temsilci (girişimci) Sefi, "Amaç sadece para kazanmak değil. Evet şu anda rahat bir hayatım var. Para önemli ama asıl önemli olan benim gibi her şeyin tükendiğini düşündüğün bir zamanda karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirmek, parayla satın alamayacağın dostluklar edinmek ve başkalarına yardım etmek, onlara omuz vermek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL