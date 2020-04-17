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Dükkana giren köpek masadaki poşette bulunan poğaçaları böyle çaldı

Karabük'te oto sanayisinde yedek parça dükkanında çalışanların sabah kahvaltısı için aldıkları poğaça dolu çantayı dükkana giren rotvaydır cinsi şila isimli köpek saniyeler içinde masadan alıp gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

17.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:20
Dükkana giren köpek masadaki poşette bulunan poğaçaları böyle çaldı
Karabük 'te oto sanayisinde yedek parça dükkanında çalışanların sabah kahvaltısı için aldıkları poğaça dolu çantayı dükkana giren rotvaydır cinsi şila isimli köpek saniyeler içinde masadan alıp gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Safranbolu ilçesinde oto sanayisinde yedek parça satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. Sabah dükkanı açan çalışanlar kahvaltı için aldıkları poğaça ve simitleri dükkanın içinde masaya koyduktan sonra çay demleninceye kadar işlerine koyuldu. Çayı demleyen çalışanların kahvaltı için masaya yöneldiklerinde poğaça ve simit dolu çantanın ortada olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını incelemeye alan çalışanlar gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı, hem de kahkaha attılar. Güvenlik kamera görüntülerinde hızlıca dükkana giren rotvaydır cinsi Şila isimli köpek etrafına bakıp poğaçaların bulunduğu çantayı alıp kaçması yer alıyor.

İş yeri sahibi Burak Erdem yaşanan ilginç olayla ilgili, "Her sabah gibi dükkana geldik. Yeni mallar gelmişti ve onların sayımını yapıyorduk. Poğaçaları masaya bırakıp çay demleninceye kadar işimize bakıyorduk. Sonra geldik baktık ki, poğaçalar yok. Bunlar nereye gitti diye bakındık sonra kamera kayıtlarına bakınca dükkana sanayinin bekçi köpeği içeriye girip alıp gittiğini gördük. Böylesi ilginç bir olay başımıza gelince bizde şaştık" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Sabah, Çay, Güncel
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