Dükkanı kapatılan esnafa kira ertelemesi
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüsü nedeniyle vatandaşların belediyeye olan kira borçlarını ertelediğini açıkladı.
18.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:20
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüsü nedeniyle vatandaşların belediyeye olan kira borçlarını ertelediğini açıkladı.
Akhisar Belediyesi encümen toplantısının ardından sosyal medya hesapları üzerinden duyuru geçen Başkan Besim Dutlulu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile iş yerleri kapatılan, Akhisar Belediyesi kiracılarından nisan ayı kiralarını almayacaklarını açıkladı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile iş yerleri kapatılmayan fakat işleri iyi olmayan diğer kiracılarının da nisan ayı ödemelerini ertelediğini belirtti.
"Esnafımızın her zaman yanındayız"
"Bu zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığının genelgesi ile iş yerleri kapatılan, belediyemizin kiracılarından nisan ayı kiralarını almıyoruz. Bunun yanı sıra, sektörel sıkıntılar sebebiyle ödeme güçlüğü çeken diğer kiracılarımızın da nisan ayı ödemelerini erteliyoruz. Halkımıza saygıyla duyurulur." - MANİSA
Akhisar Belediyesi encümen toplantısının ardından sosyal medya hesapları üzerinden duyuru geçen Başkan Besim Dutlulu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile iş yerleri kapatılan, Akhisar Belediyesi kiracılarından nisan ayı kiralarını almayacaklarını açıkladı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile iş yerleri kapatılmayan fakat işleri iyi olmayan diğer kiracılarının da nisan ayı ödemelerini ertelediğini belirtti.
"Esnafımızın her zaman yanındayız"
"Bu zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığının genelgesi ile iş yerleri kapatılan, belediyemizin kiracılarından nisan ayı kiralarını almıyoruz. Bunun yanı sıra, sektörel sıkıntılar sebebiyle ödeme güçlüğü çeken diğer kiracılarımızın da nisan ayı ödemelerini erteliyoruz. Halkımıza saygıyla duyurulur." - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel
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