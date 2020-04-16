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Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızdı, ortalığı birbirine kattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dükkanının önüne motosiklet park edilen lokantacı ortalığı birbirine kattı.

16.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:18
Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızdı, ortalığı birbirine kattı
Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde, dükkanının önüne motosiklet park edilen lokantacı ortalığı birbirine kattı.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesinde bir lokantanın önünde meydana geldi. Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızan lokanta sahibi B.,. motoru tekme ile devirdi. Motosikletinin devrildiğini gören sahibi ise lokantacı B.A. ile tartıştı. Lokantacının motosikletin sahibine silah çektiği belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu ileri sürülen B.A, polislerin geldiğini görünce kendisini lokantaya kilitledi. Polis ekipleri bir müddet şahsı ikna etmeye çabalasa da, sonuç alamayınca lokantanın deposundan işletmeye girerek B.A.'yı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Orhangazi, Hürriyet, Bursa, 3. Sayfa
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