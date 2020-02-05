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Düldül Dağı zirvesinde dağcılık ve kış eğitimi verildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı'nda, zirve tırmanışı yapan 40 kişilik gruba sertifikalı dağcılık ve kış eğitimi verildi.

05.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:51
'nin ilçesi Düldül Dağı'nda, zirve tırmanışı yapan 40 kişilik gruba sertifikalı dağcılık ve kış eğitimi verildi.
Osmaniye'de kurulu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) organizasyonunda, 2 bin 200 rakımlı dağın zirvesinde Başkonuş Yaylası'na zirve tırmanışı yapan grup, bir gün süren eğitimde Türkiye Dağcılık Federasyonu Sertifikalı Dağcılık Kış Eğitimlerinin ikinci etabını tamamladı.
ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, yaptığı açıklamada, gruba uygulamalı kış eğitimi verildiğini belirtti.
Dağcıların zorlu kış şartlarında eğitim almasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Eğitimlerde kış şartlarında yaşam, karda yürüyüş, meteoroloji, kazma, krampon kullanımı, beslenme, antrenman, ışık kullanımı gibi bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimin ardından 40 arkadaşımız, federasyon tarafından açılacak sınav sonucunda başarılı oldukları takdirde dağcılık sertifikası almaya hak kazanacaklar."
Erdoğan, sertifikalı dağcılık eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.
Gönüllüler doğada ara kurtarma eğitimi alıyor
Erdoğan, Elazığ depreminin arama kurtarmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü belirtti.
ODAK olarak dağcılık eğitimleri yanında, doğada arama kurtarma konularında da eğitimler verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Gönüllülerimiz bu eğitimleri tüm masrafları kendileri karşılayarak alıyor. Hem kişisel deneyim elde ediyor hem de olmasını istemediğimiz kazalarda, afetlerde gönüllü olarak görev alıyorlar." ifadelerini kullandı.
Düldül Dağı zirvesinde dağcılık ve kış eğitimi verildi

Osmaniye, Düziçi, Spor

Kaynak: AA


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