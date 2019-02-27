Dülgeroğlu, Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Finike
Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
, "Belediye başkanı olacak kişi de bilgi, birikim ve tecrübe olması lazım" dedi.
Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Nail Dülgeroğlu, banka çalışanları ve müdürleri ile iki okulda bulunan öğretmenlerle bir araya geldi. Dülgeroğlu, öğretmenlerden okullarda yaşanan sorunlar hakkında genel bilgi aldı.
Başkan Adayı Dülgeroğlu daha sonra Yeni Mahalle
ve Yeşilyurt
Mahalleleri'nde site sakinleriyle toplantılar gerçekleştirdi.
Belediyeciliğin bilgi ve birikimin yanında tecrübe isteyeceğini ifade eden Dülgeroğlu, "Benim arkamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
var. Ben 25 yıl Finike'mde belediye başkanı olarak hizmet ettim. Başkan olacak kişi de bilgi, birikim ve tecrübe olması lazım" dedi.
Halk Pazarı esnafıyla bir araya geldi
MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu ardından Finike Merkez
'de bulunan Halk Pazarı esnafını ziyaret etti. - ANTALYA
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Kaynak: İHA