'Dülük'te Lale Devri' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışmadaki eserlerden oluşan serginin de açılışını gerçekleştirdi.

Gaziantep'in, Şehitkamil'in Dülük Tabiat Parkı'nın ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırma amacıyla 4.'sü gerçekleştirilen geleneksel fotoğraf yarışması başarıyla tamamlandı. Her yıl yoğun ilgiyle yapılan yarışma Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) işbirliğinde organize edildi. Yarışma neticesinde 1.'ye 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, mobil fotoğraf özel ödülü bin TL, 6 kişiye 500 TL mansiyon ödülü ve plaket verildi. Ortaya çıkan eserlerden sergilenen 50 adet fotoğraf için 200 TL ödül verildi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Berk ile Erdem Güzelbey, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, GİFSAD Başkanı Özkan Yegül katıldı.

BU SENE YARIŞMAMIZIN KAPSAMINI GENİŞLETTİK

Etkinlikte konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; fotoğraf sanatçılarının objektifiyle fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğrafa ilgisini arttırabilmek, aynı zamanda fotoğraf severleri Gaziantep Dülük Tabiat Parkı'nın eşsiz güzelliği ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı açısından Şehitkamil'i cazibe merkezi haline getirme amacını taşıdıklarını kaydetti. Dülük Tabiat Parkı'nın fotoğraflanmasını sağlayarak, ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini arttırmak, uluslararası platformlarda Gaziantep'i temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak 4 yıl önce başlattığımız bu etkinlikle GİFSAD bize çok büyük destek sağladı. Bu sene yarışmamızın kapsamını genişlettik. Sadece Dülük Tabiat Parkı'nda çekilen fotoğraflar değil, Gaziantep'in zenginliklerini yansıtan tüm fotoğrafları değerlendirdik. Bizim buradaki amacımız fotoğraf sanatına gönül vermiş kardeşlerimizin bu tür etkinliklerle çıtayı daha yukarılara çıkarabilmelerini sağlamak. Bir de halkımızın hizmetine sunduğumuz Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yer alan Sanat Galerisi'ni boş bırakmamak adına bu tür faaliyetleri çok önemsiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de amacımız; hem Sanat Galerisi'nin hem de Şehitkamil Sanat Merkezi'nin yıl boyu dolu dolu etkinliklerle yaşamasını sağlamak. Sanat Galerisi'nin yaya aksı üzerinde olması münasebetiyle ilgi duyan duymayan her kesimden vatandaşımızın burada açılan sergileri gezmesine olanak sağlamak adına planlama yapmıştık. Bu noktada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah GİFSAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu tür etkinlikleri bundan sonra da devam ettireceğimizi ifade ederek tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK ÇOK GÜZEL BİR ARŞİVİMİZ OLDU

Etkinlikte konuşan GİFSAD Başkanı Özkan Yegül, "Şehrimize böylesine kıymetli 7'den 70'e herkesi ilgisini çekebilecek bir sanat merkezini bize kazandırdıkları için başta Şehitkamil Belediye Başkanımız olmak üzere bu merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dülük'te Lale Devri konulu fotoğraf yarışmasının bu yıl 4.'sünü düzenliyoruz. Gerek şehrimizden gerekse çevre illerden yarışmamıza olan katılım bizi memnun ediyor ve yenisini yapmak için bize güç veriyor. Bu yıl ilk defa Gaziantep il sınırları içerisinde fotoğraf yarışmamızı gerçekleştirdik ve farklı fotoğraflara şahit olduk. Gaziantep ve Dülük ile alakalı gelecek nesillere aktarılacak çok güzel bir arşivimiz oldu. Ben, bu vesileyle sanata ve sanatçıya olan desteğinden dolayı Sayın Şehitkâmil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler