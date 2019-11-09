Haberler » Güncel » Duman gerçeği ortaya çıkınca... - Haber

Duman gerçeği ortaya çıkınca...

SULTANGAZİ'de yoğun duman çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat dumanın kaynağını aradı.

09.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:45Duman gerçeği ortaya çıkınca...

SULTANGAZİ'de yoğun duman çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat dumanın kaynağını aradı. Ekipler, dumanın mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerinde yakılan sobadan çıktığını tespit etti. İş yeri çalışanları yaşananları anlatan bina sakinlerinin şaka yaptığını düşünerek kendilerini gülmekten alamadılar.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.  91 sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında yoğun duman ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Azerbaycan uyruklu bir kişinin kaldığı çatı katında kimsenin bulunmaması itfaiye ekiplerini uğraştırdı. ekipleri, plastik kartla çatı katının kapısını açarak içeri girdi. Odaları ve balkonu kontrol eden ekipler, evde her hangi bir duman ve kıvılcım bulamadı. Yaklaşık yarım saat apartmanda dumanın kaynağını arayan ekipler, yan apartmanın giriş katında bulunan mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerinde yakılan sobadan dolayı duman çıktığını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrılırken, bina sakinleri mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerine gitti. Yanan sobanın etrafında oturan iş yeri sahibi ve çalışanlarının yaşananlardan habersiz oldukları görüldü. Bina sakinlerinden Fatih Yılmaz'ın bilgilendirmesi üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları şaka yapıldığını düşünerek, kendilerini gülmekten alamadılar.

"BU HAVADA SOBAYI YAKMIŞLAR"

Bina sakini Fatih Yılmaz, "Evin üstünden duman çıktığını gördük. Normalde bütün binalar doğalgazlı, kimsenin soba yakacağı aklıma gelmedi. İtfaiyeyi de çağırdık. Onlarda kusura bakmasınlar gereksiz yere zamanlarını aldık. Mecburen çağırmak zorundaydık. Çıkıp baktığımızda duman yok, yan komşu soba yakmış. Yakın mahallelerde de gecekondularda yaşayan vatandaşlarımız var. Yaktıkları parçaları onlara götürmek yerine burada haybeye yakıp mahalleyi de dumana boğdular. Bizde o yüzden itfaiyeyi çağırdık. Asılsız bir haber çıktı. Normalde havada kar yok, yağmur yok. Hiçbir şey yok. Hava sıcak zaten. Sobayı yakmış Soğuk olsa tamam diyeceğim. Ama bu havada sobayı yakmış" dedi.



İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Muğla'da ev yangını
15:22 Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
15:21 AFAD tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu
15:21 Yüzey kaplama sektörünün önemli isimleri panelde buluştu
15:21 - Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:22:45