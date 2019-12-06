Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde evde çıkan yangında Ümmü A. ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. Çocuklar mahalleli tarafından evden çıkarılırken, 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Merkezefendi Mahallesi'ndeki üç katlı evin ikinci katında, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evdeki Ümmü A, alevleri fark edince, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri, demir korkuluklara tırmanıp, ikinci katın balkonuna çıkarak içerideki Ecrin (7), Ertuğrul (4) ve ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) kurtardı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Ümmü A. ve çocukları, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.