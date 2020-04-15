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Dumandan zehirlenen iki köpek kalp masajı ile yaşama döndürüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri bir gün önce Bodrum'da yavru kedileri suni solunumla hayata döndürürken, bugün de Ortaca Dalyan Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen iki köpeğe yaptıkları kalp masajı ile hayata tutunmalarını sağladı.

15.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:47
Dumandan zehirlenen iki köpek kalp masajı ile yaşama döndürüldü
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri bir gün önce Bodrum'da yavru kedileri suni solunumla hayata döndürürken, bugün de Ortaca Dalyan Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen iki köpeğe yaptıkları kalp masajı ile hayata tutunmalarını sağladı.

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Ortaca'nın Dalyan mahallesinde iki katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan iki köpek itfaiye ekiplerinin kalp masajı ile yaşama döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.00 sıralarında Saim Can Gökçe'ye ait Ortaca Dalyan Mahallesi 343 sokak 19 nolu evde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Dalyan Jandarma Karakol ekiplerinin çevre güvenliğini sağladı yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

İki köpek kurtarıldı

Yangın söndürme çalışmaları esnasında evin içinde bulunan iki köpek gören itfaiye ekipleri köpeklerin dumandan zehirlenmesi sonucu baygın vaziyette buldu. İtfaiye ekipleri baygın vaziyetteki köpekleri evin içinden dışarı çıkardı ve oksijen tüpü desteği ile kalp masajı yaptı. İtfaiyecilerden bir ekip soğutma çalışması yaparken bir ekip de köpekleri yaşama döndürmek için var güçleri ile kalp masajı yaptı. Labrador kırması Pamuk ve Terrier kırması Şeker isimli iki köpek ekiplerin kalp masajı sonrası kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa
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