Dumandan Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu, dairesinde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yangın, saat 01.20 sıralarında Kemeraltı
Mahallesi 62 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Binnur Velioğlu'nun evinin mutfak bölümündeki buzdolabında, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, apartmanda oturan vatandaşları dışarıya çıkarttı. Dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Velioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının öldüğünü öğrenen komşularından bazıları sinir krizi geçirdi. Dumandan zehirlenerek öldüğü öğrenilen Velioğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri, dairedeki yangına müdahale ederek, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla,Marmaris
17 Aralık 2018 Pazartesi 04:35