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Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

24.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:52
'nin ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
Kasım ayının gelmesiyle sarının tonlarına boyanan Dumanlı Yaylası, doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Düzenlenen festivaller kapsamında çadır kurmak isteyen kampçılar da bölgeye akın ediyor.
Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kadir Koska, Amanosların en büyüleyici yerlerinden birisi olan Dumanlı Yaylası'nın insanlarda farklı ve güzel anılar bıraktığını söyledi.
Bölgede kamp yapma imkanının da bulunduğunu dile getiren Koska, doğaseverlerin bölgeyi mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.
Bahçe Karakaya Dağcılık Kulüp Başkanı Deniz Çelik de yıllardır Dumanlı Yaylası'na gelerek kamp yaptığını ve doğayı seven herkesi buraya beklediğini kaydetti.
Amatör fotoğrafçı Ahmet Selvi, ilk kez geldiği yaylanın kendisini çok etkilediğini ve doğasına hayran kaldığını söyledi.
Bölgenin yeterince tanıtımının yapılmadığını kaydeden Selvi, "Bence burası inanılmaz bir yer. Doğa fotoğrafı çekmek isteyenler buraya mutlaka gelmeli. Her noktası kartpostal gibi. Biz, grup olarak geldik ve bundan sonra her yıl gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor

Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA


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