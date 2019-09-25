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'Dumansız araç' uygulamasında ilginç görüntüler

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından 'Dumansız Araçlar' uygulaması yapıldı.

25.09.2019 16:51'Dumansız araç' uygulamasında ilginç görüntüler
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından 'Dumansız Araçlar' uygulaması yapıldı. Karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlarında sigara için vatandaşlara 153 TL ceza uygulandı.

Muğla-Marmaris karayolu Gülağzı mevkisinde Jandarma trafik ekipleri tarafından seyir halindeki araçlarda sigara içilip içilmediğini kontrol etti. Araç direksiyonunda sigara ile yakalanan sürücüler jandarma trafik ekipleri tarafından durdurulduktan sonra önce 'Dumansız Araçlar' uygulaması hakkında bilgilendirildiler, ardından cezaları yazıldı.

Uygulamaya elinde sigara ile yakalanan sürücüler, uygulama hakkında bilgi verilirken bile sigaralarını bırakmadılar. Yasağı olumlu bulan vatandaşlar, "Her tarafta şu anda bir uygulama var. Çok teşekkürler Allah size de kolaylıklar versin. Çok güzel bir uygulama memnunuz yani. Ben memnunum" dedi. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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