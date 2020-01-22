'Dumansız Ege Projesi' 123 proje arasında 2. oldu

Yeşilay 'ın 2019 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamına alınan proje hakkında bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Daha önce hastanemizin bulunduğu bölgede yürüttüğümüz projemizi şimdi tüm kampüse yayacağız. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

EÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Işıl Ergin ile Doç. Dr. Hür Hassoy'un koordinatörlüğünü üstlendiği, EÜ kampüsünde 'Dumansız Ege ' çalışmalarının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla geliştirilen proje, Yeşilay'ın 2019 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, EÜ'de sigarasız kampüs hedefiyle geçen yıl başlatılan "Dumansız Ege" kampanyası, Yeşilay'ın da desteğiyle tüm kampüse yayılacak. Rektör Budak, proje koordinatörü Doç. Dr. Ergin ve Doç. Dr. Hassoy ile bir araya gelip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

123 PROJE ARASINDA 2. OLDU

Yeşilay'a Türkiye genelinden toplam 123 farklı STK ve Üniversiteden başvuru yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Ergin, değerlendirme sürecinin ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Değerleme Komisyonu tarafından, 123 başvuru içinden 13 projeye destek verilmesinin uygun bulunduğunu hatırlattı. "Ege Üniversitesi Kampüsünde 'Dumansız Ege' Çalışmalarının Yaygınlaştırılması ve Farkındalığın Artırılması Projesi"nin tüm başvuran projeler içinde 2. olarak, desteklenmeye değer bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. Ergin, "Dumansız Ege; Ege Üniversitesi bünyesinde tütünle mücadele kapsamında oluşturulmuş, bir yıldır faaliyet göstermekte olup,kurumsal bir kimlikle tütünsüz üniversite anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan bir yapı. Bu proje kapsamında; Ege Üniversitesi yerleşkesinde tütün kontrolünün sağlanması ve tütünsüz üniversite oluşturulması için yürütülen Dumansız Ege çalışmalarının yaygınlaşması, konuyla ilgili farkındalığın arttırılması ve bir eylem planı dokümanı hazırlanması amaçlanıyor. Projede; Dumansız Ege çalışmalarında Halk Sağlığı, Göğüs Hastalıkları, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi, Periodontoloji, Eczacılık, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Kardiyoloji, ve Göğüs Cerrahisi bölümlerinden 21 öğretim üyesi yer alıyor" dedi.

"SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN ÖN KOŞULU SAĞLIĞI KAYBETMEMEKTİR"

Sigaranın çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizen Rektör Budak, "Sağlıklı bir yaşamın ön koşulu sağlığı kaybetmemektir. Sigaranın neden olduğu hastalıkları en aza indirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl başlattığımız 'Dumansız Ege' kampanyasından çok olumlu geri dönüşler aldık. Daha önce hastanemizin bulunduğu bölgede yürüttüğümüz projemizi, şimdi Yeşilay'ın desteğiyle tüm kampüse yayacağız. Projemiz kapsamında; Dumansız Ege Gönüllüleri meclisini oluşturmak, bu ekibe yapılandırılmış bir eğitici eğitimi vermek ve bir çalıştayla Ege Üniversitesi Tütün ve Ürünleriyle Mücadele Eylem Planını oluşturmak, Yeşilay ile işbirliği içinde, öğrenciler ve çalışanların farkındalığını arttırmak için saha çalışmaları düzenlemek, sigara içilmeyen alanları belirleyerek mekânsal düzenlemeleri yapmak, bırakma hizmetlerine dair farkındalığı ve erişimi artırmak, eylem planını ve yürütülen çalışmaları, İzmir'deki tüm üniversitelerin yönetici düzeyinde katılım gösterdiği sonuç toplantısında paylaşmak ve İzmir Üniversiteleri için 'Dumansız Üniversiteler Platformu'nun temellerini atmayı hedefliyoruz. Projenin üniversitemizde dumansız bir çevre oluşturarak; başlamayı engelleme, pasif içiciliği önleme, kullanıcıların bırakmasını teşvik etme konusunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.