Haberler » Güncel » Dumansız hava sahası denetimi - Haber

Dumansız hava sahası denetimi

Muğla'da, bu yıl dumansız hava sahası kapsamında 67 bin 92 işletmede denetim yapıldı.

29.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:16
'da, bu yıl dumansız hava sahası kapsamında 67 bin 92 işletmede denetim yapıldı.
ilçesinde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" kapsamında, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in katılımıyla işletmelerde sigara denetimi gerçekleştirildi.
Kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu işletmelere yönelik denetimde, protokol üyelerini karşılarında gören işletme sahipleri şaşkınlık yaşadı.
Vali Yardımcısı Çelenkoğlu, yaptığı açıklamada, görev alanlarına göre, polis, jandarma ve sağlık personellerinden oluşan dumansız hava sahası denetim ekiplerinin bulunduğunu söyledi.
"İl genelinde 11 ayda 67 bin 92 işletmede denetim gerçekleştirdik. Ekiplerimiz rutin ve gelen ihbarlar üzerine denetimlerini yapıyor." diyen Çelenkoğlu, denetimlerin sık yapıldığını aktardı.
Çelenkoğlu, 11 aylık sürede bin 302 ihbar alındığını, bu ihbarlara iki saat içerisinde müdahale edildiğini ve ihlal tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandığını kaydetti.
Dumansız hava sahası denetimi

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:26 Lahey'de bıçaklı saldırı
00:26 Muğla marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi - geniş haber + tüm görüntüler
00:23 DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:18 Bayburt'ta kar uyarısı
00:17 Kemaliye'de altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin toplantı
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
09:30 Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak
30.11.2019 00:27:57