Dumbo'yu, Yepyeni Bir Canlı Aksiyon Macera Olarak Sunuyor

Sirkin sahibi Max Medici (Danny DeVito), eski yıldız Holt Farrier (Colin Farrell) ve çocukları Milly (Nico Parker) ve Joe'yu (Finley Hobbins), çok büyük kulakları yüzünden sirkte alay konusu olan yavru bir filin bakımı için işe alır. Ancak, Dumbo'nun uçabildiğini farketmeleriyle, yeni ve büyük eğlence merkezi Dreamland için hayvanları toplayan girişimci V.A. Vandevere'nin (Michael Keaton) ilgisini çeken sirk muhteşem bir dönüşüm yaşar.

Dumbo'nun yönetmeni Tim Burton ("Alis Harikalar Diyarında," "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"), senaristi Ehren Kruger ("Ofelya," "Korku Evi"), yapımcıları Justin Springer ("TRON Efsanesi"), Kruger, Katterli Frauenfelder ("Miss Peregrine'nin Çocukları," "Big Eyes") ve Derek Frey ("Miss Peregrine'nin Çocukları," "Frankenweenie"). Film 29 Mart'ta sinemalarda.