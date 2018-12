Dümdüz Bir Karın İçin Mutlaka Bu Karışımı Tüketin!

Serpil Dokurel - Pembe Nar özel'Detoks' vücudun temizlenmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bunu evde de kolaylıkla yapabilirsiniz; özellikle kabızlık, şişkinlik, gaz, baş ağrısı, sürekli yorgunluk, düşük enerji gibi belirtileriniz varsa arınmaya daha çok ihtiyacınız var demektir. Bu arınma sistemi vücudunuzda canlanma ile metabolik olarak hızlanma sağlayacağı için kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve bununla birlikte kilo vermenize de destektir. Yeni yıla yeni hedefler ve umutlar ile girerken neler yapmanız gerektiğini aşağıda sizler için özetliyorum.Bu belirtileri vücudunda gözlemliyorsan vücudunun arınmaya ihtiyacı var demektir. Detoks yardımıyla;Çevre kirleticileri, pestisitler gibi ağır metaller ve kimyasallar dokularımızda ve hücrelerimizde depolanır. Bu maddelerin vücutta depolanması bağışıklık sistemi işlevimizi, ruh halimizi, metabolizmamızı ve hastalıkla mücadele kabiliyetimizi etkiler. Detoks bu toksinlerin vücuttan atılmasını ve karaciğerin temizlenmesini sağlar.Karaciğeri ağır metaller yerine detoks gıdalar ile dinlendirdiğinizde ve temizlediğinizde inflamasyon ve şişkinliklerin azaltılmasını sağlamış olursunuz.Detoks metabolizmanızı destekleyerek arınmanızı sağlar. Vücutta biriken ödem ve şişkinliklerin atılmasını sağlar. Böylece hafiflemiş hissedersiniz.Vücuttaki toksinleri yok ederek ve iltihaplanmayı azaltarak, cildinizi canlandırır. Cilt kirletici maddeler ve kimyasallarla tıkandığında, kırışıklıklar, kuruluk ve diğer yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Detoks bu belirtilerini en aza indirir. Cildin doğru besinlerle metabolik mekanizmalarının güçlendirilmesi cildin parlaklığını arttırır.Detoks ile arınmak, kendinizi daha hafif ve tazelenmiş hissetmenizi sağlar. Bu tazelenme ile enerjinizi ve zihinsel uyanıklığınızı arttırabilirsiniz.Vücudu temizlemek için nasıl detoks yapmalıyız?Detoksifikasyonu sağlamak için suya veya öğünlerinize eklenmesi gereken besinler vardır. Bunlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kronik hastalığı önlemek için detoksifikasyona yardımcı olan içeriklere sahiptir.Not; Detoks sağlık sorunu olan, sürekli ilaç kullanan, yeni ameliyat olmuş kişiler, hamileler ve emzikliler tarafından uygulanamaz.Detoks diyet ipucu 1; Temiz besleninDetoks yaparken her türlü hazır gıda, yapay tatlandırıcı, paketli ürünler gibi işlenmiş gıdaları, katkı maddelerini, koruyucuları detoks sürecinde hayatınızdan çıkarın. Mümkün olduğunca yalın ve doğanın sunduğu hali ile besinleri tüketmeye özen gösterin. Ağırlıklı olarak sebze tüketmek genel ilkemiz olsun.Detoks diyet ipucu 2; su ve bitki çayları detoksun mihenk taşıDetoks sürecinde ve diğer zamanlarda kazanmamız gereken en doğru alışkanlık, su içmektir. Ama önemli nokta ise suyun canlanmasını sağlamak! Su içine ekleyeceğiniz salatalık, limon, zencefil, nane ve biberiye yaprakları ile suyu canlandırıp vücutta biriken toksinleri atmasına yardımcı olursunuz. Ayrıca bu aroma ile su içmeniz de kolaylaşıyor.Bitki çayları ise vücudunuzda biriken ödemi atmanızda ve metabolizmanızın hızlanmasında size destek olacak. Bu nedenle gün içinde 2-2,5 litre suyunuza ilave olarak her gün en az 4 bardak olacak şekilde beyaz çay, kombucha, rooibos çayı, yeşil çay, kiraz sapı, biberiye, mısır püskülü, papatya, adaçayı, rezene, ısırgan, melisa, kara hindiba çaylarından için.Detoks diyet ipucu 3;Detoks doğru besinler ile yapıldığında çok daha iyi sonuçlar verir. Örneğin elma, kuşkonmaz, enginar, lahana, chia tohumu, sarımsak, zencefil, limon, soğan, maydanoz, ananas, tere bize bu süreçte oldukça yardımcı olabilecek gıdalardır. Önemli olan ise bu besinleri doğru bir şekilde öğünlerimize eklemektir.Detoks diyet ipucu 4;Yedikleriniz kadar bunları yeme düzeniniz de önemlidir. Detoks sürecindeki besinler daha düşük kalorili, sizi uzun süre tok tutmayan gıdalar olacağı için sık acıkabilirsiniz. Her zaman 3-4 öğün besleniyorsanız detoksta 5-6 öğüne çıkabilirsiniz. Meyve veya sebze suları ile, 10 çiğ badem veya 1 bardak kefir gibi küçük atıştırmalıklarla çok acıkmamayı hedef almanız gerekir. Yemek saatlerinizi de ayarlayarak çok geç saatlere kalmayarak ani kan şekeri düşüşleri ve durdurulamayan açlıkları önleyin.Detoks diyet ipucu 5;Öğünlerinizden bir tanesi çiğneme gerektirmeyen çorba veya az meyveli bol mevsim sebzesinden oluşan bir içecek olabilir. Bunun için yazının devamına bir tarif ekliyorum, mutlaka deneyin .Detoks diyet ipucu 6;Mutlaka her gün 1 saat fiziksel aktivite uygulayabilirsiniz; bu fiziksel aktivite çeşidi normal ritüelinizde olan aktivite olsun.Detoks diyet ipucu 7;Uyku kalitesi de detoks sürecinde çok önemlidir. Günde 7 saat kaliteli uyumaya çalışın. Çok geç saatlerde yatmayın, çünkü gece saatleri vücudun temizlik gücünün en yüksek olduğu saatlerdir.Detoks İçecekleri İçin En İyi İçeriği Nasıl Oluşturabiliriz?Gün boyu içilmesi gereken su tarifiHer gün 2 litre suİçine 5 dal taze maydanoz, 5 dal taze nane, 1 dilim limon, zencefil, greyfurt dilimleri ile 1 saat bekletin ve gün boyunca için.Enerji salatası tarifiİnce kıyım istediğiniz kadar kırmızı dolmalık biber, maydanoz, dereotu, nane2 yemek kaşığı nar2 yemek kaşığı lor peyniri1 adet haşlanmış yumurta5 yarım ceviz içi1 çay kaşığı çörekotuSos olarak;1 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı doğal nar ekşisi Zeytinyağı ve nar ekşisini iyice çırpın ve salatayı bu sos ile harmanlayın.- Üzerine de sırasıyla diğer malzemeleri de ekleyin.- Afiyet olsun .Ödem atan kış çorbası tarifi1 orta boy lahana1 orta boy kase ufak ufak doğranmış kereviz (opsiyonel)1 adet küp küp doğranmış soğan1 el kadar didiklenmiş ve haşlanmış tavuk göğsü1 adet küp küp doğranmış havuç1 demet dereotu2 diş sarımsakLimonBaharatmix-Tüm malzemeleri küp küp doğrayın ve üzerini üç parmak geçecek kadar dua pişirin.Dereotunu en son ekleyin, 1 avuç ayırın ve servis ederken ekleyin.-Bol baharat ve limon ekleyerek yiyin.-Afiyet olsun.Yeşil içecek tarifi1 adet yeşil elma1/2 parmak taze zencefil2 adet salatalık1 dilim ananas1/4 demet maydanoz1/2 demet dereotu2 adet kereviz sapı1 yemek kaşığı chia1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi1/2 limonTüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkıp üzerine 1/2 limon suyu ekleyip içelim. Arzu edenler buz ve maden suyu ekleyebilirler.Düz karın iksiri tarifi1/2 adet rendelenmiş mor havuç1/2 adet küçük haşlanmış pancar1/2 adet rendelenmiş yeşil elma2-3 yemek kaşığı kıyılmış ceviz1 kase yoğurt1 çay kaşığının ucuyla zencefil1 yemek kaşığı limon suyuÜzerine;1 yemek kaşığı chia tohumuYoğurdun içerisine malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.Üzerine de chia tohumunu serperek afiyetle yiyin.Kabızlık önleyen marmelat4 adet kuru erik4 adet gün kurusu kuru kayısı2 yemek kaşığı chia ve2 yemek kaşığı keten tohumuMalzemeler alabildiği kadar suda, marmelad oluncaya kadar pişirin.*Bağırsaklar vücudun en temek detoks organı olduğu için kabızlık önleyici marmeladı her sabah 1 tatlı kaşığı tüketmenizde fayda var. Üzerine de içine 1 adet limon suyu sıkılmış ılık bir su içmeniz iyi olur.Diyetisyen Berrin Yiğit