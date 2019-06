DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak, Bodrum'da gençlere seslendi

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak , 'Ha Uyuşturucu Ha Doping' konferanslarına Bodrum 'da Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ve Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda devam ediyor.DUMESF Başkanı Muzaffer Ilıcak, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'i makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bodrum'da gerçekleşen 'Uyuşturucu ve Dopinge Yaklaşma' sloganı ile farkındalık konferanslarına, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Okul Müdürü Erkan Güngör , Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Okul Müdürü Arzu Gül, Yukarı Mazı İlk Okulu Müdürü Songül Arslan, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Batuhan Giraz ve öğrenciler katıldı."Bedenimiz bize Allah'ın bir emaneti"İlk konferansını Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu gerçekleştiren Dumesf Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Hayatımızın genelinde arkadaş seçimi çok önemlidir. Bir öğrencinin ailesinden, öğretmeninden ve spor hocasından gizleyeceği bir arkadaşı olamaz" dedi. Ayrıca öğrencilerin, bilmedikleri ve tanımadıkları kişilerden yardım almamaları gerektiğinin önemini vurgulayan Ilıcak, "Bedenimiz bize Allah'ın bir emaneti, onu korumamız gerekir. Bedenimizi her türlü uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan doping siz spor yaparak koruyabiliriz" şeklinde konuştu."Doping ve uyuşturucu birbirine eşittir"İkinci konferansını da Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda yapan Başkan Ilıcak, dopingin uyuşturucu ile eşit olduğunu söyleyerek, temiz spor, temiz nesil olgusu geliştirmek için Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü öğrencilerinin, geleceğin öğretmeni ve antrenörleri olarak doping ve uyuşturucu konularında, gerek çalıştıkları yerde gerekse sosyal yaşamlarında bilinçli, bilgili ve farkında bireyler yetiştirerek kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı."Olimpiyat şampiyonu Türk sporcular rol model olabilir"Ilıcak, sağlıklı bir insan için mutlaka spor yapılması gerektiğini dile getirerek, "Rol model olarak kendimize iyi bir sporcuyu örnek almalıyız. Rol model alacağımız sporcu daha önce doping ve uyuşturucu kullanmamış, vatana bağlı birisi olmalıdır. Rol model alınacak kişiler daha önce olimpiyat şampiyonu Türk sporculardan dahi seçilebilir" ifadelerini kullandı."Herkesin en az 1 tane engelli arkadaşı olmalı"Her bireyin bir engelli adayı olduğunu da belirten Ilıcak, "Hayatın içinde engelli insanlar da vardır. Herkesin en az 1 tane engelli arkadaşı olmalıdır. Engel, bir kusur, eksiklik ve utanılacak bir durum değildir. Engeli aşmanın önemli bir yolu da spor yapmaktır. İster engelli ister engelsiz olsun her birey mutlaka en az bir spor dalında kendini ifade etmelidir" diye konuştu.Konuşmasında dünya ve ülke çapında birçok başarılı Türk sporcuyu örnek gösteren Muzaffer Ilıcak, bazı sporcuların hak etmedikleri başarıları kazanmak adına 'doping' denilen güç veren ve acıyı hissettirmeyen ilaçları kullandıklarını bildirerek, "Bu sporcuların başarılı olsa dahi daha sonraki çalışmalarında doping yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Doping yaptıran bu sporcular hem hak etmedikleri başarıyı kazanmakta, hem dürüst olmamakta hem de temsil ettikleri ülkeleri de dünya nezdinde haksız yere rezil etmektedirler" açıklamasını yaptı.Ilıcak, 'Ha Uyuşturucu Ha Doping' sloganının bu konuyu çok güzel özetlediğini de sözlerine ekleyerek, hayatın her alanında ve sporda, dürüstlük kavramlarının genel kural olması gerektiğini söyledi. - İSTANBUL